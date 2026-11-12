Нафта відреагувала на надії на перемир'я в Україні

Ціни на нафту 12 листопада знизилися більш ніж на долар за барель на тлі очікувань перемир'я між Україною та Росією і послаблення побоювань щодо ескалації війни з Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,47, або 1,58%, до $91,29 за барель. Американська WTI втратила $1,24, або 1,43%, до $85,29.

За словами головного стратега Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукави, ринки реагують на очікування закулісних зусиль для досягнення перемир'я між Росією та Україною. Також інвестори вважають малоймовірною ескалацію війни з Іраном перед самітом США та Китаю наступного тижня.

Водночас зростання видобутку ОПЕК+ і збільшення запасів нафти у США посилюють побоювання надлишкової пропозиції.

Ризики для судноплавства в Ормузькій протоці зберігаються і, на думку Кікукави, обмежують можливість значного падіння цін.

Дводенні переговори України та Росії в Абу-Дабі завершилися 11 листопада домовленістю про великий обмін полоненими. Водночас, за словами американських посередників, розбіжності щодо інших ключових питань, зокрема територій, залишилися.

Нагадаємо:

11 листопада нафта дорожчала після нових підривів танкерів в Ормузькій протоці, відновлюючись після двомісячного мінімуму.