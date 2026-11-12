Курс валют на 12 листопада: євро в банках подешевшав
Фото: Getty Images
У четвер, 12 листопада, гривня зміцнилась до готівкового євро в банках.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,23 – 45,96 грн (на 11 листопада: 45,33 – 46,0 грн);
Євро: 50,33 – 51,24 грн (на 11 листопада: 50,57 – 51,46 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,35 - 45,95 грн;
- Ощадбанк – 45,30 - 45,95 грн;
- Укрсиббанк – 45,20 - 45,95 грн;
- ПУМБ – 45,40 - 46,0 грн;
- Райффайзен – 45,20 - 45,95 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 50,45 – 51,45 грн;
- Ощадбанк – 50,35 – 51,50 грн;
- Укрсиббанк – 50,30 - 51,30 грн;
- ПУМБ – 50,80 - 51,50 грн;
- Райффайзен – 50,20 - 51,10 грн.
Нагадаємо:
У четвер, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшився на 18 копійок та становить 45,32 грн.
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