Трамп допоміг РФ подвоїти експорт дизелю, але США не отримали жодної партії – FT

Росія у жовтні більш ніж удвічі збільшила експорт дизелю після послаблення американських санкцій і паузи в українських ударах по НПЗ, однак жодна партія пального за угодою Трампа з Путіним досі не надійшла до США.

Про це пише Financial Times.

За даними Kpler, у жовтні Росія експортувала 271 тис. барелів дизелю на добу проти 135 тис. у вересні. Постачання зросли до Бразилії, Туреччини та інших країн.

Збільшення експорту відбулося після тиску США на Україну з вимогою припинити удари по російських НПЗ та оголошеної 9 жовтня угоди Трампа з Путіним про негайне постачання пального на американський і світовий ринки.

Керівник геополітичного напряму Energy Aspects Річард Бронз пов'язує зростання з відновленням виробництва російськими заводами під час паузи в атаках. За його оцінкою, цьому сприяли американський тиск та оголошене Трампом "енергетичне перемир'я".

Щонайменше два танкери, які спочатку прямували до США, змінили курс. Ще один – Agioi Fanendes – залишається поблизу східного узбережжя США в очікуванні покупця.

Нагадаємо:

На початку листопада губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила операторів портів і терміналів про суворі правові наслідки приймання російського дизелю.

10 листопада Reuters повідомило про скорочення доступних нафтопереробних потужностей РФ приблизно на 30% після відновлення українських атак наприкінці жовтня.