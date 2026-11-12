У Мінагро дали дедлайн, коли в аграріїв закінчаться гроші

В аграріїв станом на 1 жовтня залишалося близько $2 млрд власних коштів, а до початку 2027 року, за прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, вільного залишку на рахунках уже не буде.

Про це він розповів Forbes Ukraine.

На початку 2026 року агросектор мав близько $2,7 млрд власних коштів. До жовтня ця сума скоротилася приблизно на $700 млн.

"До 1 січня у аграріїв не буде на рахунках коштів", – заявив Висоцький.

За словами міністра, після блокування Росією морських портів аграрії переорієнтували експорт на Дунай і західний кордон. Однак ці маршрути разом дозволяють вивозити лише половину потенційного обсягу, а третина врожаю не продається.

Нестача фінансування загрожує наступній посівній. За моделлю Мінагрополітики, навесні існує ризик недосіву 6,3 млн гектарів, майже третини всіх посівних площ країни.

Висоцький прогнозує, що провести весняну посівну без проблем зможуть не більше 10% компаній – невеликі господарства поблизу кордону. Ситуацію в галузі він назвав найскладнішою з початку 2000-х років.

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Нагадаємо:

За оцінкою НБУ, через російську блокаду портів агросектор втратить $4,6 млрд експортних надходжень у другому півріччі 2026 року.

Базовий прогноз Нацбанку передбачає продовження блокади й у першій половині 2027 року, а також втрату частини агропродукції через тривале зберігання.