У Києві прискорюють будівництво двох котелень: підрядники працюватимуть цілодобово

У Києві прискорюють будівництво двох котелень – підрядники переходять на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє Агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Наразі фахівці виконують монтаж опалювальних котлів та під'єднують обладнання до трубопроводів та інженерних систем, розповів голова Агентства відновлення Іван Федоров.

Для прискорення будівництва підрядники переходять на цілодобовий режим роботи.

Наступним етапом стануть пусконалагоджувальні роботи, під час яких перевірять роботу обладнання та підготують його до експлуатації.

Готовність критичної інфраструктури особливо важлива взимку, коли від її надійної роботи залежать тепло в оселях, умови в лікарнях і соціальних закладах, наголошують у Агентстві.

В умовах російських атак на енергетику роботи на таких об'єктах мають проводитися максимально швидко та якісно, наголосили там.

Нагадаємо:

Центральне теплопостачання Києва готове до опалювального сезону, дублююча система буде готова у грудні, заявив голова КМДА.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".