Ворог двома ракетами атакував нафтогазовий об'єкт на Чернігівщині

Росіяни атакували нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині, пошкодивши при цьому технологічне обладнання.

Про це повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Сьогодні вдень росіяни атакували двома ракетами нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині", – написав він у Facebook.

На момент удару співробітники перебували в укритті. Ніхто не постраждав, зазначив Федоренко .

За його словами, виробничий актив зазнав руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, буде проведено оцінку наслідків", – зазначив очільник компанії.

"Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру напередодні зими", – додав він.

Нагадаємо:

У ніч на 11 листопада росіяни завдали удару реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Нещодавно Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.