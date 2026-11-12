"Золоті яйця" для ЗСУ: справу скеровано до суду

До суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням екскерівника Департаменту Міністерства оборони України, власниці й директорів компаній-постачальниць та фізичної особи. Їх викрили на розкраданні державних коштів на закупівлі МОУ продуктів харчування для Збройних Сил України.

Нагадаємо, що фігурантами цієї справи стали ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький та підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії постачальники, керівниця ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець, керівник ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш, та, ексдиректор ТОВ "Преміум Компані" Микола Дешпетко.

"За даними слідства, ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю.", – говориться у повідомленні НАБУ.

Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні, кажуть слідчі.

Завдяки махінаціям протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

"Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості", – зазначають детективи.

До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

"Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів", – зазначає НАБУ.

Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн.Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.

Нагадаємо:

21 січня 2023 року видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.

Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони.

Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.

Заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року.

У квітні 2025 рокі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладенням процесуальних обов'язків ексдиректору департаменту закупівель МОУ Богдану Хмельницькому, який фігурує у справі щодо продуктових закупівель для ЗСУ.

У вересні 2025 року Антикорупційні органи завершили слідство у справі щодо розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ під час повномасштабної війни, тоді стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.