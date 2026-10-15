Трампа дедалі більше дратують удари України по енергетиці РФ – WSJ

Президент США Дональд Трамп дедалі більше невдоволений тим, що Україна використовує американські ресурси для ударів по російській енергетиці. Він вважає, що такі атаки можуть зашкодити американським споживачам.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень.

За даними видання, Трамп порушив питання українських ударів по російських нафтопереробних заводах на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середині вересня. Відтоді Вашингтон близько шести разів просив Київ припинити атаки.

Українські посадовці відповідали, що готові до взаємного припинення ударів по енергетиці, але Росія відмовлялася, тому Україна продовжувала атаки. На цьому тлі ставлення Трампа до Зеленського дедалі погіршувалося, розповіли співрозмовники WSJ.

Водночас енергетичні аналітики, на яких посилається видання, пов'язують зростання цін на енергоносії, особливо дизель, передусім із війною проти Ірану.

Представники адміністрації Трампа пояснюють його пропозицію закуповувати російський дизель прагненням знизити ціни на пальне у США та створити для Володимира Путіна економічний стимул повернутися до переговорів.

Українські та європейські посадовці натомість вважають, що додаткові доходи дозволять Москві поповнити воєнний бюджет і продовжувати бойові дії, пише WSJ.

За словами високопосадовців України та Європи, США також попереджали про можливе припинення розвідувальної підтримки або продажу зброї Києву. Американські посадовці заперечують, що такі погрози лунали.

Нагадаємо:

15 жовтня Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ після триденної паузи на прохання США. За його словами, Росія в цей час продовжувала атакувати українську енергетику.

За оцінками аналітиків, наведеними Financial Times, домовленість про постачання російського дизелю навряд чи суттєво полегшить становище споживачів: заплановані на листопад 500 тисяч тонн покриють менш ніж 4% світового попиту.