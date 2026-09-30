Новини 30 вересня: Графіки відключень повернулися

Про що сьогодні говорили

Про російські атаки. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі була атакована Трипільська теплоелектростанція на Київщині, росіяни пошкодили генеруюче обладнання.

Про світло. В частині України запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок численних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла.

Про зобов'язання. Кабінет міністрів працює з Верховною Радою, щоб зробити понеділок 12 жовтня сесійним днем, аби проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання коштів від міжнародних партнерів.

Про стійкість. Мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів через зростання витрат на пальне, обладнання, логістику та інші ресурси, необхідні, аби роботу мережі в умовах війни.

Про метро. Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки ЄБРР: банк надає 150 млн євро на модернізацію та покращення доступності.

Про їжу. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Про нерухомість. Конфіскований київський офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва повторно виставили на торги, оскільки за результатами попередніх угоду так і уклали.

Ексклюзиви ЕП

"Зимова кампанія" ударів по енергетиці стартувала. Чи залишиться Київ без світла, тепла та води?

Глобальна мета Кремля – спричинити гуманітарну катастрофу та зробити столицю України повністю непридатною до життя. З чим Київ готується увійти в опалювальний сезон, які стоять виклики та до чого готуватись населенню, розбиралась ЕП.

Рахунки за газ, "зимова підтримка" та компенсація збитків: що змінюється в жовтні

До 30 жовтня триває прийом заяв на отримання одноразової допомоги, 19 400 грн, на опалювальний сезон 2026-2027 років для вразливих домогосподарств, які проживають у прифронтових громадах.

Андрій Журжій, Inzhur: Торік українці купили автомобілів на 6 мільярдів доларів. Грошей у населення дуже багато

Андрій Журжій створює екосистему, яка змусить українців дістати доларову "заначку" з-під подушок і покласти їх "під відсотки". Як засновник Inzhur будує ринок капіталів у "чистому полі"?