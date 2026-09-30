Київ отримає нові вагони метро: ЄБРР надає великий кредит

Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки ЄБРР: банк надає 150 млн євро на модернізацію та покращення доступності.

Про це повідомляє пресслужба Європейського банку реконструкції та розвитку .

Банк надає розмірі 150 млн євро, завдяки якому Київський метрополітен зможе отримати нові енергоефективні вагони метро, а також обладнання для технічного обслуговування та діагностики, говориться у повідомленні.

Кредит забезпечений частковою гарантією від Іспанії та доповнений грантовим фінансуванням із власних внутрішніх ресурсів ЄБРР.

Очікується, що нові вагони метро будуть на 25 відсотків енергоефективнішими, ніж нинішній застарілий парк Київського метрополітену.

"Київське метро є основою мережі громадського транспорту міста, а його станції слугують тимчасовими укриттями від ракетних та дронових атак на місто", – зазначили у ЄБРР.

"Забезпечення надійного функціонування метрополітену має вирішальне значення для мешканців, внутрішньо переміщених осіб та функціонування економіки міста в умовах війни", – говориться у повідомленні.

Також банк надасть підтримку в проведенні аудиту доступності, результати якого стануть основою для розробки плану дій щодо створення більш інклюзивної транспортної інфраструктури та послуг у всьому Києві.

Крім того, банк підтримає навчальну програму київського метрополітену для машиністів електропоїздів у партнерстві з ініціативою "She Drives" організації "ООН-Жінки".

Учасниці пройдуть трирічну професійну підготовку, що допоможе київському метрополітену вирішити проблему нестачі кадрів та розширити можливості працевлаштування для жінок.

У ЄБРР додають, що банк – найбільший інституційний інвестор України. З моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року банк надав Україні майже 11 млрд євро.

Нагадаємо:

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку вже схвалив надання кредиту на суму до 150 мільйонів євро на модернізацію київського метрополітену.

Раніше повідомлялося, що Київрада розгляне проєкт рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Попри зростання доходів у 2023–2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими, найгірша ситуація – в Київського метрополітену.