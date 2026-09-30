ФДМУ повторно виставив на аукціон майно пропагандиста Лебедєва

Конфіскований київський офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва повторно виставили на торги, оскільки за результатами попередніх угоду так і уклали.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

ФДМУ оголосив повторний онлайн-аукціон у системі Prozorro.Продажі з реалізації націоналізованої нерухомості в центрі столиці.

Торги відбудуться 8 жовтня 2026 року, стартова ціна – 14 149 700 грн.

Майно було стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Фонд перезапустив процедуру продажу, оскільки попередні торги "не привели до укладання угоди".

"На першому аукціоні не було зареєстровано учасників, а під час повторної спроби (з дисконтом 50%) переможця було дискваліфіковано через невідповідність пакета документів вимогам законодавства", – пояснили у ФДМУ.

Йдеться про дворівневе приміщення на вулиці Саксаганського, де роками функціонував офіс київської філії студії російського пропагандиста.

Майно було оформлене через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів.

Квартира розташована у будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Загальна площа – 193,2 кв. м, де open-space займає площу понад 110 кв. м. У приміщенні є 3 кабінети, кухня, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним краєвидом на центр Києва.

"Приміщення повністю облаштоване під роботу офісу, коворкінгу, IT-хабу або креативного простору, а також може використовуватися як просторе житло. Зареєстровані особи відсутні", – говориться у повідомленні

Усі кошти від продажу санкційного та конфіскованого майна спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення України, додали у ФДМУ.

Нагадаємо:

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.

У вересні того ж року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна активи російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, зокрема двіквартири у Києві.

У червні Фонд держмайна повідомив, що успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву. Тоді повідомлялося про трикімнатну дворівневу квартиру площею 138,5 м², яка розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота.