ФДМУ повторно виставив на аукціон майно пропагандиста Лебедєва
Конфіскований київський офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва повторно виставили на торги, оскільки за результатами попередніх угоду так і уклали.
Про це повідомили у Фонді державного майна України.
ФДМУ оголосив повторний онлайн-аукціон у системі Prozorro.Продажі з реалізації націоналізованої нерухомості в центрі столиці.
Торги відбудуться 8 жовтня 2026 року, стартова ціна – 14 149 700 грн.
Майно було стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.
Фонд перезапустив процедуру продажу, оскільки попередні торги "не привели до укладання угоди".
"На першому аукціоні не було зареєстровано учасників, а під час повторної спроби (з дисконтом 50%) переможця було дискваліфіковано через невідповідність пакета документів вимогам законодавства", – пояснили у ФДМУ.
Йдеться про дворівневе приміщення на вулиці Саксаганського, де роками функціонував офіс київської філії студії російського пропагандиста.
Майно було оформлене через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів.
Квартира розташована у будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення.
Загальна площа – 193,2 кв. м, де open-space займає площу понад 110 кв. м. У приміщенні є 3 кабінети, кухня, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним краєвидом на центр Києва.
"Приміщення повністю облаштоване під роботу офісу, коворкінгу, IT-хабу або креативного простору, а також може використовуватися як просторе житло. Зареєстровані особи відсутні", – говориться у повідомленні
Усі кошти від продажу санкційного та конфіскованого майна спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення України, додали у ФДМУ.
Нагадаємо:
У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.
У вересні того ж року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна активи російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, зокрема двіквартири у Києві.
У червні Фонд держмайна повідомив, що успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву. Тоді повідомлялося про трикімнатну дворівневу квартиру площею 138,5 м², яка розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота.