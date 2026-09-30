Росія почала масовані атаки по енергетиці перед морозами – Корецький

Росія почала масовані атаки по енергетиці перед морозами

У ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", – написав премʼєр.

Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Корецький додав, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.