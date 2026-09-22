МВФ допоможе знайти частину коштів для фінансової стійкості у 2027 році – Зеленський
Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для її фінансової стійкості у 2027 році.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Нью-Йорку із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, не надавши деталей.
За словами ОП, Зеленський і Георгієва обговорили важливість голосування за закони, які є зобов'язаннями України перед партнерами.
За словами Зеленського, Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.
Також Зеленський про особливу важливість макрофінансової допомоги для України зараз з огляду на удари РФ з метою "максимально паралізувати роботу бізнесу та держави".
Нагадаємо:
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.
Схвалення цього законопроєкту є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою Міжнародного валютного фонду та 3,7 млрд євро в рамках позики на 90 млрд євро від ЄС.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.
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