Нафта впала нижче 100 доларів за барель

У середу, 30 вересня, ціна нафти трималась на рівні 96,6 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у середу, 30 вересня, ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 96,6 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 0,5 долара за барель.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

26 вересня Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Нагадаємо:

За даними Axios, зусилля катарських посередників, спрямовані на досягнення дипломатичного прориву між США та Іраном, цього тижня не дали суттєвого прогресу, оскільки жодна зі сторін не готова поступитися.