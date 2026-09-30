Ворог пошкодив обладнання Трипільської ТЕС

Росіяни вночі атакували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині і пошкодили генеруюче обладнання.

Про це повідомили у ПАТ "Центренерго".

"Сьогодні внаслідок чергової атаки рф пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт", – говориться у повідомленні.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Центренерго

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.У "Центренерго", зазначили, що працівники виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах.

"Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Раніше ворог вже атакував Трипільську ТЕС, у тому числі у квітні 2024 року внаслідок масштабної атаки сталася масштабна пожежа у турбінному цеху.