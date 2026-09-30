Київстар оголосив про підвищення тарифів на тлі атак на датацентри

Мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів через зростання витрат на пальне, обладнання, логістику та інші ресурси, необхідні, аби роботу мережі в умовах війни.

Про це повідомила пресслужба оператора.

Оскільки витрати на підтримку та відновлення мережі зростають, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів зміниться вартість тарифів. Такі абоненти заздалегідь отримають SMS про нові умови та додаткові можливості.

"Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть вашим потребам, ви можете вибрати інший тариф з актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства", – зазначено в повідомленні.

Крім того, разом з оновленими умовами наші абоненти зможуть скористатися додатковими пропозиціями від оператора.

Нагадаємо:

17 вересня на Київщині росіяни поцілили в будівлю з обладнанням Київстару, а 27 вересня РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.