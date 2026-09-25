Новини 25 вересня: "консервування" металургійного гіганта та брак коштів на дрони

Про що сьогодні говорили

Про удари по Києву. Після атаки росіян, внаслідок якої було пошкоджене приміщення конгресно-виставкового центру "Парковий", він зупинив роботу. Пошкоджено датацентр компанії "Датагруп". Російські дрони пошкодили один зі складів, який забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Про пальне. Як мінімум 4 мережі АЗС підняли ціни на дизельне пальне вище 100 гривень за літр.

Про дефіцит бюджету. Близько третини з $28 млрд дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому, сказав президент Володимир Зеленський.

Про металургію. ArcelorMittal до кінця війни зупиняє роботу "АрселорМіттал Кривий Ріг" — найбільшого металургійного підприємства України — після чотирьох ракетних ударів за останні п'ять тижнів.

Про кадри. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС.

Про російські НПЗ. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ тимчасово зупинив роботу після нічної атаки дронів.

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Підприємець вклав у міскантус 1 млн дол., коли в Україні мало хто чув про цю рослину. Тепер держава збирається законодавчо визначити землі, на яких можна вирощувати такі культури. Це може стати відкриттям ринку або новим ризиком.