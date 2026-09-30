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McDonald's в Україні тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах

Олексій Павлиш — 30 вересня, 10:35
McDonald's в Україні тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах
McDonald’s

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Перевірити, які страви доступні в конкретному ресторані, можна в застосунку McDonald's, застосунку партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані, пояснили в мережі.

Нагадаємо:

На Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів McDonald's.

Ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Раніше у мережі попереджали, що через затримки у постачанні, спричинені частими і тривалими повітряними тривогами, деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах.

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