McDonald's в Україні тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Перевірити, які страви доступні в конкретному ресторані, можна в застосунку McDonald's, застосунку партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані, пояснили в мережі.

Нагадаємо:

На Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів McDonald's.

Ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Раніше у мережі попереджали, що через затримки у постачанні, спричинені частими і тривалими повітряними тривогами, деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах.