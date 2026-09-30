Уряд просить Раду вийти на роботу на день раніше графіка, щоб Україна отримала 4,3 мільярда

Кабінет міністрів працює з Верховною Радою, щоб зробити понеділок 12 жовтня сесійним днем, аби проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання коштів від міжнародних партнерів.

Про це премʼєр-міністр Сергій Корецький розповів під час спілкування з журналістами

Уряд обіцяє, що до 15 жовтня виконати всі свої зобов'язання перед міжнародними партнерами. Йдеться про постанови та урядові рішення.

Це забезпечить певну частину необхідного фінансування , для решти необхідне ухвалення законів Верховною Радою.

"Видатки бюджету прив'язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно.

Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти", – зазначив Корецький.

"У партнерів є свої процедури узгодження і виділення коштів, і вони потребують часу. Для України цього часу зараз дуже мало", – додав Корецький.

Нагадаємо:

19 вересня Верховна Рада пішла на майже місячну перерву, за планом депутати мають повернутись у сесійну залу у вівторок 13 жовтня.