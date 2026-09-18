Новини 18 вересня: "космічний" дефіцит фінансування української оборони

Про що сьогодні говорили

Про оборону. Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Про удари РФ. У Запоріжжі внаслідок вчорашньої вечірньої атаки БпЛА зруйнований торгівельний комплекс "Амстор".

Про підготовку до зими. Рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн.

Про бензин. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв.

Про націоналізацію. Російський правитель Володимир Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Про нафту. Ціна на російську нафту марки ESPO Blend вперше з квітня перевищила 120 доларів за барель завдяки попиту з боку китайських нафтопереробних заводів.

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Великий погром. Чи виживе металургія під обстрілами

Серія ударів по металургійних велетнях остаточно підтвердила: Кремль змінив тактику. Ідеться не про випадкові прильоти по уявних військових цілях, а про планомірну деіндустріалізацію України. Через масовані атаки окупантів найбільші містоутворюючі заводи країни змушені зупиняти виробництво. Чим Україні загрожує руйнування промислових гігантів?