В частині України почалися аварійні відключення світла

В частині України запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок численних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міненерго.

Укренерго уточнило, що станом на 18:15 обмеження застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Причиною стало перевантаження обладнання, зумовлене російським обстрілом.

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і поверненням обладнання в роботу. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Споживачів закликають перевіряти інформацію про відключення на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу, а за наявності електроенергії — споживати її ощадливо.

Нагадаємо:

Вночі 30 вересня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Згодом прем'єр Корецький окремо повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Потім стало відомо, що серед інших об'єктів енергетики, від російського обстрілу постраждала Трипільска ТЕС.

Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла.