У Києві запровадили екстрені відключення

У Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Тривалість дії екстрених відключень та причину їх застосування у ДТЕК не уточнили.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін енергокомпанія повідомить додатково.

Нагадаємо:

Вночі 30 вересня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Згодом прем'єр Корецький окремо повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Потім стало відомо, що серед інших об'єктів енергетики, від російського обстрілу постраждала Трипільска ТЕС.