Новини 5 серпня: ціни на бензин в РФ б'ють рекорди, нафта дешевшає через рішення ОПЕК+

Про що говорили сьогодні?

Про ціни на бензин РФ. Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Про авторинок. В Україні у липні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 63,1%.

Про нафту. Ціни на нафту знизились через побоювання щодо надлишку постачання, оскільки ОПЕК+ продовжує збільшувати видобуток, попри слабкі прогнози щодо попиту, що значно перекриває потенційне скорочення торгівлі російською нафтою через політику США.

Про головбуха-м'ясника. Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру головному бухгалтеру компанії-виробника м’ясної продукції в умисному ухиленні від сплати понад 28,9 млн грн податків.

Про Пирогів. Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель навколо музею Народної архітектури та побуту у Києві.

Ексклюзиви ЕП

Мобільні оператори перевипускають номери, що раніше належали загиблим або зниклим безвісти. Чи можна зберегти такий номер і не допустити, щоб його отримав хтось інший?