Суд остаточно заборонив будувати житло поруч з музеєм "Пирогів"
Аерозйомка ділянок біля музею "Пирогів"
Фото: Bihus.Info
Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель навколо музею Народної архітектури та побуту у Києві.
Про це заявив голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський в коментарі ЕП.
Суд скасував рішення апеляційної інстанції у ключовій справі, що поновлювало право СТОВ "Агрокомбінат Хотівський" будувати поруч з музеєм.
Рішення не підлягає оскарженню.
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