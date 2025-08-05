Суд остаточно заборонив будувати житло поруч з музеєм "Пирогів"

Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель навколо музею Народної архітектури та побуту у Києві.

Про це заявив голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський в коментарі ЕП.

Суд скасував рішення апеляційної інстанції у ключовій справі, що поновлювало право СТОВ "Агрокомбінат Хотівський" будувати поруч з музеєм.

Рішення не підлягає оскарженню.

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