"Знову в мережі": чому українці бачать онлайн друзів та рідних, які загинули

Мобільні оператори перевипускають номери, що раніше належали загиблим або зниклим безвісти. Чи можна зберегти такий номер і не допустити, щоб його отримав хтось інший?

У липні в Україну вперше за багато років приїхала дівчина Софія. Аби залишатися на зв’язку, вона придбала сім-картку одного з українських мобільних операторів.

Через кілька днів після активації номера дівчина почала отримувати в месенджері Telegram повідомлення від людей, яких ніколи не знала. Її здивував не тільки зміст повідомлень, а й те, кому їх адресували. Люди щиро вітали чоловіка-військовослужбовця з тим, що він "вийшов на зв’язок", "нарешті з’явився" і цікавилися, як у нього справи, здоров’я і де він був останнім часом.

Згодом на номер Софії зателефонував незнайомець. Чоловік почав розмову з радісним вигуком і звернувся до неї на ім’я іншого чоловіка – імовірно, свого побратима. Він був упевнений, що нарешті додзвонився до друга, який довго не виходив на зв’язок, і почав розпитувати, як той почувається і де перебуває.

Софія пояснила, що стала новою власницею цього номера. "Його настрій швидко змінився. Він на кілька секунд замовк. Його голос став серйозним і сумним. Він вибачився, сказав, що помилився номером, і поклав слухавку", – згадує Софія.

Такі історії траплялися з багатьма українцями. Причина – у механіці роботи мобільних мереж. Якщо номер телефону не використовується тривалий час, оператор може його анулювати, перевипустити сім-картку і повернути на ринок.

Найболючіше в цьому – емоційний бік. Люди отримують сповіщення "Користувач приєднався до Telegram" або "Зараз онлайн" щодо людей, які давно немає. Це може бути друг, який зник на фронті, або родич, що загинув. Побачити його "онлайн" означає пережити шок, короткий спалах надії і розчарування.У соцмережах час від часу з’являються історії, де люди діляться своїм болем: як раптово "повернувся" номер друга з армії або "ожив" контакт загиблого родича.

Аби зрозуміти, як можна уникнути таких ситуацій, ЕП звернулася до мобільних операторів з проханням пояснити роботу механізму перевипуску номерів. Чи можна зберегти важливий номер і які інструменти для цього існують?

Як втрачається мобільний номер

Мобільний номер телефону не є приватною власністю абонента, а входить до державного нумераційного плану. Іншими словами, номер є частиною ресурсу, яким оператор користується на підставі дозволу, виданого Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Абонент користується номером на умовах договору з оператором. При цьому кожен оператор має власні механізми, які дозволяють йому блокувати номер і згодом перевипускати сім-картку для іншого користувача.

В Україні мобільні оператори не гарантують довічного збереження номера абонента. Загальний принцип однаковий для всіх: якщо номер тривалий час не використовується, його спочатку блокують, а потім вилучають з обслуговування. Утім, терміни та порядок дій в операторів різні.

У "Київстарі" умови залежать від типу обслуговування: передплата чи контракт. Для абонентів передплати критичним є термін 365 днів без жодної активності сім-картки. Якщо номер не використовувався рік, його анулюють. Для контрактних абонентів номер може бути анульований протягом шести місяців неактивності.

Після анулювання номер переходить у статус "карантину" на 90 днів, у цей період він недоступний для нових користувачів. Після завершення цього строку номер повертається в обіг і може бути виданий знову.

У lifecell критерієм є не активність сім-картки, а поповнення рахунку. Якщо протягом 365 днів рахунок не поповнювався, номер визнається неактивним і вилучається з обслуговування. Після цього він продається повторно.

У Vodafone процедура деактивації номера поетапна. Номер передплати вважається активним 370 днів з моменту останнього поповнення на суму від 5 грн. На 371-й день починається блокування: використання номера обмежується, але його ще може відновити протягом наступних 90 днів.

Якщо протягом цього часу рахунок не поповнюється, номер деактивується. Водночас Vodafone залишає абоненту ще 30 додаткових днів на відновлення. Це можна зробити телефоном або звернувшись до магазину оператора.

Для контрактних абонентів Vodafone процедура залежить від своєчасності оплати. У разі наявності боргу або перевищення кредитного ліміту номер можуть тимчасово заблокувати. Остаточна деактивація відбувається лише після розірвання договору або тривалого періоду несплати.

Чому номери телефону перепродають

Компанії пояснюють необхідність перевипуску номерів обмеженим номерним ресурсом. Кожен оператор має свої коди (NDC), наприклад, "Київстар" – "67", Vodafone – "50". У межах цих кодів абонентська ємність становить до 10 млн негеографічних (не прив’язаних до конкретних регіонів чи міст) номерів.

За даними НКЕК, у кінці 2024 року в Україні було 48,8 млн активних сім-карток. Хоча порівняно з 2023 роком цей показник зменшився на 3%, він значний і не дозволяє операторам відмовитися від повторного використання номерів.

Аби розв'язати проблему дефіциту, оператори також отримують нові коди мережі. Наприклад, у лютому та березні 2024 року "Київстар" та Vodafone отримали дозволи на використання кодів "77" та "75" відповідно.

У листі до НКЕК "Київстар" пояснив, що додатковий номерний ресурс потрібен для запобігання дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів.

1 лютого 2024 року компанія заявляла, що використання кодів NDC досягло 79% від їх загальної ємності. Зокрема, у мережі "67" задіяно 6,9 млн номерів, з кодом "68" – 7,7 млн, "96" – 8,32 млн, "97" – 8,51 млн, "98" – 8,04 млн.

Високий рівень використання ресурсу зумовив скорочення термінів, після яких вивільнені номери повертаються в обіг. У "Київстарі" строк повторного використання номерів тоді зменшили з одного року до мінімально допустимого законом одного місяця для передплатних абонентів.

"Це призводить до численних скарг абонентів, які придбали стартові пакети з номерами, які недавно використовували інші користувачі", – зазначалося в листі.

Тобто оператор, зменшивши терміни перевипуску номерів, зіштовхнувся з низкою скарг від абонентів, які придбали ці стартові пакети. Фактично нові користувачі отримували дзвінки чи повідомлення, адресовані попереднім власникам номерів.

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Саме тому оператори намагаються збільшити період між моментом, коли сім-картка стає неактивною, і повторним продажем номера. Це дозволяє зменшити кількість таких випадків і покращити користувацький досвід.

Проблема обмеженого українського номерного ресурсу не унікальна. У країнах ЄС, зокрема в Польщі, оператори повторно використовують мобільні номери після "карантину" – періоду, коли номер недоступний для нового абонента.

Так, мобільний оператор Plus зберігає номер до двох років від останнього поповнення, Orange – рік. У T-Mobile номер діє ще 31 день після завершення активності, а в Play зазвичай деактивація відбувається через 90 днів.

Описана проблема зачіпає велику кількість людей. Через тривалу війну мобільні номери загиблих, зниклих безвісти або тих, хто перебуває в полоні чи на окупованих територіях, з часом стають неактивними. Оператори змушені перевипускати ці номери і продавати їх повторно на ринку.

У результаті хтось купує сім-картку, реєструється в Telegram чи Viber і всі контакти попереднього власника, які мають цей номер у своїй телефонній книзі, отримують сповіщення: "Користувач приєднався до Telegram" або "Зараз онлайн".

Через таку ситуацію до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернувся колишній військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко з проханням вплинути на цю проблему.

Як зберегти номер за загиблими захисниками

У червні 2023 року міністр Федоров повідомив, що оператори в тестовому режимі запустили послугу резервування номерів для загиблих або зниклих безвісти. Їх близькі зможуть зарезервувати номери телефонів, щоб вони не були передані новим абонентам протягом двох років з дати останнього поповнення рахунків.

У кожного оператора діють свої умови реалізації цієї ініціативи.

У "Київстарі" родич або близька особа має звернутися до оператора телефоном 0800 300 466 або у фірмовому магазині. Після звернення компанія продовжує термін дії номера на два роки. Ініціатива має виходити від сім’ї власника номера.

Щоб уникнути перевипуску номера, родичі можуть подати запит на продовження терміну його дії. Для цього потрібно надати копію свідоцтва про смерть або документ, що підтверджує зникнення безвісти особи, на яку зареєстрований номер (для контрактних абонентів та персоніфікованих номерів передплати).

Vodafone зробив механізм універсальним. Усі деактивовані номери він переводить у карантин на два роки – незалежно від статусу користувача. Це рішення в компанії обґрунтовують тим, що частина клієнтів може бути на фронті, в окупації або за кордоном і не має змоги подати звернення. Тож з метою захисту приватності й інтересів абонентів оператор не видає деактивовані номери іншим людям протягом двох років після блокування – навіть без звернення.

Оператор lifecell приєднався до ініціативи, але застосовує інший підхід. З липня 2023 року він запровадив дворічний захист номерів загиблих або зниклих військових. Якщо номер не поповнювався і не використовувався протягом року, він вилучається з обслуговування, але далі може резервуватися ще на 12 місяців. У сумі це дає два роки, протягом яких номер не може бути виданий іншому абоненту.

Аби скористатися цим правом і зберегти номер, родичі мають звернутися до контактного центру lifecell. Зробити це треба ще під час дії номера. Після його анулювання зарезервувати номер не вийде. Якщо звернення подали вчасно, оператор розгляне запит і повідомить про рішення через смс.

Замість висновку

Ситуація з перевипуском номерів, особливо в контексті загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, навряд чи має просте рішення. Масштаб проблеми важко навіть оцінити. Мобільні оператори, до яких звернулася ЕП, відмовилися надавати статистику про кількість перевипущених номерів за останні кілька років.

Річ не лише в закритості даних, а й у природі мобільного зв’язку: більшість номерів знеособлені. Оператор не знає, хто користується номером, якщо абонент не уклав контракт. Навіть за наявності договорів неможливо точно встановити, хто з клієнтів військовий, а хто перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в полоні.

Запроваджена у 2023 році ініціатива Мінцифри мала б захистити ці номери принаймні на два роки, але в серпні 2025-го встановлені строки вичерпуються.

У відомстві пояснили, що були лише ініціатором проєкту, а реалізацію передали операторам. Ті зазначають, що ще працюють над остаточними рішеннями. У "Київстарі" запевнили, що наразі не обмежують кількість продовжень терміну дії номерів. Головне – щоб родичі загиблих чи зниклих зверталися повторно.

Під час підготовки матеріалу журналіст ЕП не раз чув історії про те, як родичі загиблих військових щомісяця поповнюють рахунки, аби зберегти номери. Цього достатньо. Ба більше, не обов’язково щомісяця оплачувати повну суму тарифу – досить раз на пів року поповнювати рахунок хоча б на 5-10 грн. Саме такі мінімальні суми дозволяють уникнути деактивації номера в lifecell та Vodafone.