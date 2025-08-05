Головбух-м'ясник: його покарають за несплату 29 мільйонів податків

Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру головному бухгалтеру компанії-виробника м’ясної продукції в умисному ухиленні від сплати понад 28,9 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що впродовж кількох років головбух одночасно був уповноваженим на здійснення адміністративно-господарських функцій в компанії – нерезидента, яка була зареєстрована на території Республіки Кіпр та не мала постійного представництва в Україні, однак була засновником українського підприємства.

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Республіки Кіпр, компанія – нерезидент будь-якої діяльності на території Кіпру не вела та не мала власних офісів.

Проте підозрюваний безпідставно тривалий час застосовував ставку оподаткування доходу нерезидента 5 % замість 15 %, тобто згідно з Конвенцією між урядом України й урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи під час повернення дивідендів на рахунки материнської компанії – нерезидента.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на загальну суму 28,9 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податку на прибуток посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств України. До бюджету відшкодовано 43 млн грн.