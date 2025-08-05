Ціни на бензин в РФ б'ють рекорд. Причина – атаки по НПЗ

Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Співрозмовник видання на ринку пов'язує зростання котирувань з атаками українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) 2 серпня. За його даними, ці атаки призвели до пошкодження установок переробки сировини продуктивністю близько 40 тис. тонн на добу, відновлення яких може зайняти від одного місяця до півроку.

Раніше, агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що через атаку дронів повністю припинив роботу НПЗ "Роснєфті" в Новокуйбишевську, а в Рязані – вдвічі скоротив виробничі потужності.

В Міненерго РФ, в свою чергу, назвали ситуацію на ринку стабільною. У коментарі РБК відомство зазначило, що нафтові компанії для стабілізації ситуації перенаправили додаткові обсяги бензину на внутрішній ринок, скоротивши експортні поставки.

Попередній історичний максимум біржових цін на найпопулярніший в РФ бензин марки "АІ-95" був встановлений у вересні 2023 року. Тоді тонна цього пального коштувала 76,9 тис. рублів.

28 липня уряд РФ встановив повну заборону на експорт бензину до кінця серпня. Це рішенням тоді пояснили підвищеним сезонним попитом і періодом сільськогосподарських польових робіт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.