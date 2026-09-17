Ціни на нафту пішли вниз на тлі гарних новин з Близького Сходу

Ціни на нафту опустилися через нові поставки з Саудівської Аравії

Ціни на нафту знизилися на тлі повідомлень про те, що Саудівська Аравія постачає додаткові партії нафти через Оман, що зменшило побоювання щодо дефіциту енергоносіїв.

Про це пише Reuters.

Водночас ціни залишилися вище 100 дол. за барель через побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході.

Станом на 11:15 за Києвом ціна на нафту марки Brent становила 104,85 дол. за барель, а на WTI – 101,8 дол. за барель, свідчать дані Trading Economics.

Джерела Reuters повідомили, що Саудівська Аравія пропонує азійським нафтопереробним заводам додаткові вантажі сирої нафти шляхом перекачування з судна на судно біля порту Сохар в Омані.

Це частково компенсує дефіцит на світових ринках, спричинений зупинкою саудівського нафтопроводу "Схід-Захід", що веде до Червоного моря, внаслідок атак єменських хуситів.

Однак деякі аналітики вважають, що ці поставки зможуть компенсувати лише частину втрат вантажів із порту королівства на Червоному морі.

Крім того, очікування прогресу в деескалації на Близькому Сході напередодні саміту США та Китаю наступного тижня також стримують ціни на нафту.

Нагадуємо:

Війна США проти Ірану, яка триває вже шість місяців, обійшлася в 38 млрд доларів, і, за прогнозами, ця сума зростатиме на 3 млрд доларів щомісяця.

На початку тижня судноплавний трафік в Ормузькій протоці скоротився з 10 до 4 суден на день після загострення конфлікту на Близькому Сході.