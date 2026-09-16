Новини 16 вересня: Рада підтримала законопроєкт про посилки, уряд схвалив Держбюджет
Про що сьогодні говорили
Про бюджет. Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.
Про штрафи. Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №15348, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості.
Про посилки. Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкти про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.
Про кол-центри. Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10190, який передбачає зміни до кримінального кодексу щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами.
Про металургію. До повномасштабної війни металургія забезпечувала до 7% ВВП України, тоді як зараз її внесок, за оцінкою Метінвесту, може бути близьким до нуля.
Про НПЗ. Сизранський і Саратовський нафтопереробні заводи "Роснефти" припинили переробку нафти після атак безпілотників.
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