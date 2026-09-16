Нафта в Китаї побила історичний рекорд після удару по Саудівській Аравії

Ф'ючерси на нафту в Китаї злетіли до рекордних $129 за барель на тлі проблем із постачанням з Близького Сходу після зупинки ключового саудівського трубопроводу.

Про це пише Financial Times.

Ціни на Шанхайській біржі перевищили попередній максимум у $121,8 за барель, зафіксований у перші тижні війни з Іраном. Від кінця минулого тижня вони зросли на 14%.

Зазвичай шанхайські нафтові ф'ючерси торгуються близько до Brent, однак у середу міжнародний еталонний ф'ючерс коштував близько $108 за барель. Такий великий розрив виник на тлі боротьби китайських НПЗ за доступні партії нафти.

На фізичному ринку ситуація ще гостріша: спотова ціна Brent з негайною поставкою в середу сягнула $146 за барель — на $25 більше, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас наднизькосірчистий дизель у Нью-Йорку цього тижня встановив рекорд на рівні $221 за барель, свідчать дані Argus.

Саудівська Аравія активніше використовувала трубопровід East-West для обходу Ормузької протоки, рух через яку суттєво скоротився через війну. Трубопровід транспортує нафту від Перської затоки через Аравійський півострів до Червоного моря.

Після атаки трубопровід зупинили. Саудівська влада повідомляла про удари кількох безпілотників, запущених з території Іраку. Financial Times пов'язує атаку з підтримуваними Іраном угрупованнями в Іраку.

Саудівська Аравія вже повідомила частині європейських НПЗ про скасування або затримку вантажів, які мали завантажити цього місяця. За оцінкою Energy Aspects, глобальному ринку зараз бракує близько 5 млн барелів на добу нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів, створивши новий ризик для світових поставок нафти та цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що за атакою, яка зупинила саудівський нафтопровід Схід–Захід, імовірно стоїть Іран.