Ціни на нафту відреагували на надлишок постачання від ОПЕК+

Ціни на нафту знизились через побоювання щодо надлишку постачання, оскільки ОПЕК+ продовжує збільшувати видобуток, попри слабкі прогнози щодо попиту, що значно перекриває потенційне скорочення торгівлі російською нафтою через політику США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизились на 11 центів, або на 0,16%, до $68,65 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зменшились на 12 центів, або на 0,18%, до $66,17 за барель.

Обидва еталонні сорти нафти знизились через те, що додаткові потужності ОПЕК+ виконують роль буфера для будь-яких дефіцитів російських барелів, сказала Пріяанка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, погодились у неділю збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на день у вересні.

Це означає повний і передчасний скасування найбільшої частини зменшення видобутку групи, що становить близько 2,5 мільйона барелів на день, або близько 2,4% від світового попиту, хоча аналітики попереджають, що фактичне повернення на ринок буде меншим.

Збільшення постачання супроводжується побоюваннями щодо попиту, деякі аналітики очікують уповільнення економічного зростання у другій половині року.

Аналітики JPMorgan у вівторок сказали, що ризик рецесії в США високий, оскільки попит на робочу силу припинився. Крім того, липневе засідання Політбюро Китаю сигналізувало відсутність додаткового пом'якшення політики, зосереджуючи увагу на структурній перебудові економіки Китаю, написали аналітики в своїй записці.

Перспектива слабких економічних фундаментів затіняє побоювання щодо можливих перебоїв з постачанням, що раніше підтримували ціни на нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може накласти 100%-ві додаткові тарифи на покупців російської нафти, таких як Індія, після того, як у липні оголосив про 25%-й тариф на імпорт товарів з Індії.

У понеділок Трамп знову погрожував підвищити тарифи на індійські товари через покупки російської нафти. Нью-Делі назвав його напад "несправедливим" і пообіцяв захищати свої економічні інтереси, що поглиблює торговий розрив між двома країнами.

Індія є найбільшим покупцем морської нафти з Росії, імпортуючи близько 1,75 мільйона барелів на день з січня по червень цього року, що на 1% більше порівняно з минулим роком, згідно з даними, наданими агентству Reuters торговими джерелами.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.