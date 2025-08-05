Новости 5 августа: цены на бензин в РФ бьют рекорды, нефть дешевеет из-за решения ОПЕК+

О чем говорили сегодня?

О ценах на бензин РФ. Стоимость бензина марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, пересекая отметку в 77 тыс. рублей (964,6 долл) за тонну.

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском рынке, несмотря на попытки властей сдержать рост цен полным запретом на экспорт топлива из страны.

Об авторынке. В Украине в июле автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 63,1%.

О нефти. Цены на нефть снизились из-за опасений относительно избытка поставок, поскольку ОПЕК+ продолжает увеличивать добычу, несмотря на слабые прогнозы по спросу, что значительно перекрывает потенциальное сокращение торговли российской нефтью из-за политики США.

О главбухе-мяснике. Детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили о подозрении главному бухгалтеру компании-производителя мясной продукции в умышленном уклонении от уплаты более 28,9 млн грн налогов.

О Пироговом. Кассационный Хозяйственный суд в составе Верховного Суда запретил застройку охранных земель вокруг музея Народной архитектуры и быта в Киеве.

Эксклюзивы ЭП

Мобильные операторы перевыпускают номера, ранее принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести. Можно ли сохранить такой номер и не допустить, чтобы его получил кто-то другой?