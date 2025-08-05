Ціни на бензин в Росії вдруге встановили історичний рекорд

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Про це пише The Moscow Times.

У вівторок на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі вартість АІ-95 вдруге поспіль встановила історичний рекорд: котирування піднімались до 77 967 рублів за тонну (830 дол), додавши 1,2% за день.

АІ-92 також подорожчав на 1,01%, до 67 314 рублів за тонну (716 дол), і майже досяг абсолютного максимуму, зафіксованого у вересні 2023 року — 70 000 рублів за тонну (745 дол).

28 липня уряд РФ встановив повну заборону на експорт бензину до кінця серпня. Це рішенням тоді пояснили підвищеним сезонним попитом і періодом сільськогосподарських польових робіт.

Нагадаємо:

Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.