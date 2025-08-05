В Україні бензинові автівки втрачають ринок: популярні моделі
Getty Images
В Україні у липні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 63,1%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,1% липневих продажів нових авто, у липні 2024 року було 37,6%.
Водночас суттєво додав і сегмент електромобілів - з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів майже не змінилась - 21,2%.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 25,5% до 18,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
- Електро – BYD Song Plus;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у липні потрапили лише кросовери.