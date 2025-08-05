В Україні бензинові автівки втрачають ринок: популярні моделі

В Україні у липні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 63,1%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,1% липневих продажів нових авто, у липні 2024 року було 37,6%.

Водночас суттєво додав і сегмент електромобілів - з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів майже не змінилась - 21,2%.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 25,5% до 18,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Електро – BYD Song Plus;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у липні потрапили лише кросовери.