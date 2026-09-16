Ціни на нафту продовжують рости через ескалацію на Близькому Сході

Станом на 10:25 за Києвом ціна на нафту марки Brent становила 107,77 дол. за барель, а WTI – 104,28 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Попереднього дня ф'ючерси на Brent коштували 107,05 дол. за барель, а американська WTI зросла до 102,92 дол. за барель. Увечері ціни підіймалися до понад 109 дол. за барель Brent та 106 дол. за барель WTI.

Це відбувається через новий рівень ескалації війни на Близькому Сході, до якої активно долучилися єменські хусити.

У понеділок вони атакували військову авіабазу Хаміс-Мушайт на півдні Саудівської Аравії. За їхньою заявою, цілями стали ангари, радіолокаційні системи, злітні смуги та склади боєприпасів.

Кількома днями раніше атака зупинила саудівський нафтопровід Схід-Захід. Він дозволяє спрямовувати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Саудівська Аравія транспортувала цим маршрутом близько 4 млн барелів на добу – приблизно 4% всього світового постачання. За оцінками покупців і трейдерів, без відновлення нафтопроводу королівство може вже найближчими днями почати вичерпувати доступні для експорту запаси.

Водночас зростання цін стримується новинами про високі нафтові резерви в США, які перевищили очікування ринку. Американські запаси зросли на 7,1 млн барелів, коли аналітики прогнозували скорочення на 1,6 млн барелів.

Нагадаємо:

Війна США проти Ірану, яка триває вже шість місяців, обійшлася в 38 млрд доларів, і, за прогнозами, ця сума зростатиме на 3 млрд доларів щомісяця.

На початку тижня судноплавний трафік в Ормузькій протоці скоротився з 10 до 4 суден на день після загострення конфлікту на Близькому Сході.