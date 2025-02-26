Новини 26 лютого: подешевшають ще 100 ліків, схвалення рішень щодо підписання угоди про надра

Про що говорили сьогодні?

Про енерготерор: Під час масованої атаки Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про ліки: Фармвиробники України надали МОЗ ще 100 пропозицій щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити у межах 10-46%.

Про відключення світла: На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосували відключення світла через мережеві обмеження внаслідок обстрілів РФ.

Про ФОПів: В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).

Про Коломойського: Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційними певні норми ЗУ № 590-ІХ ("антиколомойський" закон), попередньо отримав відмову, але через неодностайність колегії суддів остаточне рішення про відкриття провадження ухвалить Другий сенат КС.

Про держборг: Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн до 7, 07 трлн грн.

Про угоду з США: Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США.

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