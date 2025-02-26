Одноразові виплати для військових: скільки платять у різних містах

Місцева влада виплачує додаткову фінансову допомогу військовослужбовцям. Скільки можна отримати?

У багатьох великих містах України діють програми разової грошової підтримки для військовослужбовців. Сума цієї допомоги суттєво відрізняється в різних населених пунктах і варіюється від 10 тис. грн до 50 тис. грн.

Так само відрізняються й умови її отримання. Наприклад, в Одесі кошти зможуть отримати лише ті, хто зареєстрований у місті. У Києві таких обмежень немає, достатньо проживати в столиці.

Виплати від місцевої влади – це, насамперед, додаткова допомога. Крім того, існує одноразова виплата з державного бюджету, яку військовослужбовці можуть отримати після укладення першого контракту.

У яких містах є виплати мобілізованим від місцевої влади

Одноразові виплати військовим є в багатьох обласних центрах. Місцева влада самостійно встановлює вимоги для її отримання. Наприклад, скільки часу треба прожити в місті чи до якої військової частини бути долученим.

Київ

У столиці одноразову матеріальну допомогу виплачують особам, які мобілізувалися чи уклали контракт після 1 грудня 2023 року. Основна вимога – перебувати на військовому обліку в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Києва.

До 2025 року такі громадяни могли отримати по 30 тис. грн, зараз за рішенням Київради розмір виплат зріс до 50 тис. грн. Ці кошти автоматично зараховуються на зарплатний рахунок військового або на муніципальну "Картку киянина". За бажанням військовозобов’язаного гроші можуть виплатити довіреній особі.

Львів

Програма підтримки для військових діє у Львові із січня 2024 року, однак з певними обмеженнями. Отримати одноразову виплату в розмірі 50 тис. грн можуть особи, які підписали щонайменше трирічний контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та військово-морських сил.

Військовий повинен бути зареєстрований у Львівській міській територіальній громаді. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть претендувати на виплату, якщо вони рік перебувають на обліку і проживають у Львові.

Крім того, у Львові діє "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян". Згідно з нею, військові, які підписали контракт у 2019-2021 роках, отримують по 25 тис. грн одноразової допомоги.

Івано-Франківськ

Програма підтримки діє і в Івано-Франківську. За словами міського голови Руслана Марцінківа, мобілізованим та контрактникам допомогу виплачують на спорядження, але куди витрачаються кошти, ніхто не перевіряє.

По 50 тис. грн отримують ті, хто перебувають на фронті, решті військових виплачують по 20 тис. грн. Якщо ж військовий спочатку отримав 20 тис. грн, а згодом опинився на фронті, він може додатково отримати 30 тис. грн.

Отримати кошти можуть захисники з громади та ВПО. Останні мають бути зареєстровані на території області не пізніше 30 червня 2024 року. Це обмеження не поширюється на військовослужбовців з частин, які зареєстровані та розміщені на території Івано-Франківської територіальної громади.

Для отримання виплати потрібно звернутися в місцевий ЦНАП і надати довідку про перебування на службі. Термін чинності довідки – 30 днів.

Одеса

В Одесі програма надання одноразової допомоги військовим почала діяти 1 січня 2024 року. 20 тис. грн можуть отримати мобілізовані українці або військовослужбовці, які підписали перший контракт із ЗСУ. Головна умова – військовий повинен бути зареєстрований в Одесі. При цьому військовослужбовець може потрапити у військо через РТЦК чи СП в іншому місті.

Луцьк

Місто виплачує одноразову матеріальну допомогу жителям Луцька і навколишніх сіл, які уклали контракти про проходження військової служби. Її розмір становить 15 тис. грн. У межах комплексної програми підтримки ветеранів війни в бюджет міста на 2025 рік заклали 2,5 млн грн на одноразові виплати. Ця допомога не поширюється на мобілізованих. Отримати її можуть лише ті, хто уклав контракт.

Рівне

У Рівному одноразову допомогу виплачують військовим, які отримали поранення чи захворювання. Розмір виплат – 20 тис. грн і 10 тис. грн відповідно. Отримати їх можуть військові, зареєстровані в Рівному чи селищі Квасилові. У 2022-2024 роках на таку матеріальну допомогу місцевий бюджет виділив понад 27 млн грн.

У грудні 2023 року жителі написали петицію з проханням платити мобілізованим по 30 тис. грн. Влада відповіла, що це питання вимагає "уточнення даних щодо кількості отримувачів виплат та визначення подальшого алгоритму дій".

Ужгород

У жовтні 2024 року виконком Ужгородської міської ради погодив програму одноразової грошової допомоги військовим, які уклали контракти у 2025-2027 роках. На програму виділили по 2 млн грн на рік. Мешканці Ужгорода та ВПО, які уклали контракти з десантно-штурмовими військами та ВМС, отримуватимуть по 50 тис. грн, якщо з іншими частинами – по 10 тис. грн.

Тернопіль

У Тернополі мобілізовані та контрактники, які беруть участь у боях, із січня 2024 року можуть отримати одноразову виплату 10 тис. грн на спорядження. За час дії програми таку допомогу отримали понад 3,2 тис. військових.

Крім того, міська рада виплачує по 15 тис. грн військовим, які проходять лікування та реабілітацію. Обов’язкова умова – реєстрація в місцевій громаді. Подати документи потрібно у відділ звернень Тернопільської міської ради.

Чернівці

У Чернівцях програму щодо матеріальної підтримки військових депутати хотіли запровадити в серпні 2023 року, але не змогли її затвердити. Програма пропонувала виплачувати по 20 тис. грн військовим, які беруть участь у боях.

Водночас місцева влада запровадила разову виплату 4 тис. грн сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових – додатково до державних пільг і допомог. Така допомога передбачена сімʼям, у яких є діти до 18 років (якщо вони навчаються у вишах – то до 23 років), та які щонайменше рік зареєстровані в Чернівцях. З бюджету на 2025 рік на цю програму виділили 2 млн грн.

Чернігів

Мобілізовані військовослужбовці з Чернігова можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 20 тис. грн. ВПО також можуть розраховувати на матеріальну підтримку, якщо вони щонайменше рік перебувають на обліку та живуть у Чернігові. Аби отримати виплати, потрібно звернутися з відповідною заявою до департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради.

Полтава

У Полтаві із січня 2023 року мобілізованим та демобілізованим виплачують по 10 тис. грн. Отримати кошти можуть військові, зареєстровані в Полтавській громаді, та переселенці, які перебувають на обліку в місцевій громаді. З відповідними заявами потрібно звертатися до органів соціального захисту населення.

Черкаси

У Черкасах є програма одноразових виплат сім’ям загиблих військових, які загинули через травми чи захворювання, отримані на службі. Сім’ї таких захисників можуть отримати по 155 тис. грн. Члени добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які виконують бойові розпорядження з оборони та охорони окремих об’єктів, можуть отримати по 30 тис. грн.

Житомир

У Житомирі місцевий депутат зареєстрував петицію про надання одноразової грошової допомоги військовим, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

Кропивницький

У Кропивницькому військові, які мають поранення, можуть отримати з міського бюджету 20 тис. грн. Також діє подібна обласна програма: з обласного бюджету на лікування при пораненні можна отримати додаткові 15 тис. грн.

Вінниччина

У Вінниці місцева влада з кінця 2024 року почала виплачувати по 10 тис. грн мобілізованим, зареєстрованим на території Вінницької області.

Богодухів, Харківська область

У 2024 році міськрада Богодухова на Харківщині вирішила виплачувати одноразову грошову допомогу місцевим жителям і переселенцям, які доєдналися до армії. Програма діє для мобілізованих і контрактників. Усі захисники можуть отримати по 50 тис. грн. У 2025 році на програму виділили 10 млн грн.

Мелітополь, Запорізька область

У Запорізькій області програма одноразової підтримки військових діє від Мелітопольської міської ради, яка зараз розташована в Запоріжжі. Військові, зареєстровані в Мелітополі, можуть отримати по 30 тис. грн. Перш ніж подати заяву, у міськраді просять звернутися до центру "Саме тут" для консультації.

Луганщина

Лисичанська міська влада виплачує місцевим мешканцям, які долучилися до захисту держави, грошову допомогу в розмірі 15 тис. грн. Разову виплату можуть отримати ті, хто мобілізувалися у 2024-2025 роках. Документи слід відправити до Лисичанської міської військової адміністрації (розташована в Дніпрі). Перелік необхідних документів та зразок заяви можна знайти за посиланням.

Хмельниччина

У Волочиській громаді запровадили одноразову грошову допомогу 10 тис. грн для місцевих жителів, які долучилися до ЗСУ. Щоб отримати ці кошти, потрібно подати заяву до відділу соціального захисту населення.

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Поранені військові, які зареєстровані або живуть на території Хмельницької міської територіальної громади, можуть отримати одноразову грошову допомогу на лікування. Розмір виплати визначають індивідуально, залежно від потреб.

Як військовим отримати одноразові виплати

Алгоритм дій для отримання коштів майже однаковий в усій Україні. Військовий має надати заяву та документи, які підтверджують право на виплати.

Зазвичай ідеться про копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію документа, що підтверджує факт мобілізації (копія контракту, витяг з наказу про зарахування до військової частини), банківські реквізити, для переселенців – довідку про взяття на облік у відповідному регіоні.

У Києві та Одесі жодних додаткових дій робити не треба. Виплати перекажуть автоматично після мобілізації чи підписання контракту.