П'ять черг без світла: в Україні почалися аварійні відключення

У Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запровадили аварійні відключення обсягом у п'ять черг через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру.

Про це повідомляє Укренерго.

Такі обмеження необхідні, щоб не допустити зниження рівня напруги в енергосистемі.

Особливо складною залишається ситуація у Києві. Протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися.

Загалом 6 листопада у частині регіонів застосовують обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

Довідка. Споживачів кожної області, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Кількість застосованих черг означає, скільки груп відключають одночасно.

П'ять черг дали б близько 20 годин без світла, якби такий обсяг погодинних відключень діяв усю добу

За застосування чотирьох черг тривалість відключень може перевищувати 12 годин на добу. Все, що вище 4 черг – аварійні відключення без графіків.

Фактичний час без електрики залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом дня.