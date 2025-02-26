Справи йдуть погано у 51,5% українських ФОПів – дослідження

В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).

Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на результати дослідження "Індекс настроїв малого бізнесу" за 2024 рік.

Інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,3 балів з 5 можливих (у 2023 році – 2,5), що свідчить про негативну динаміку настроїв підприємців.

Водночас малий бізнес оцінює поточну ситуацію дещо краще, аніж в розпал пандемії коронавірусу, коли був зафіксований історичний мінімум Індексу – 2,2 бали у 2020 році.

Динаміка оцінок за останні 6 місяців демонструє негативний тренд: 62% підприємців повідомили про погіршення стану справ, 26% – не зафіксували змін, а 12% – відзначили покращення.

Прогнози на наступні пів року також стали більш стриманими. Лише 22% підприємців очікують покращення (було 37%), тоді як 47% вважають, що ситуація погіршиться (було 35%). Частка тих, хто не очікує змін, зросла до 31%.

До того ж, переважно негативно підприємці оцінюють економічну ситуацію в Україні. Так, 54% вважають ситуацію несприятливою, 41% – катастрофічною, і лише 5% оцінюють економічну ситуацію як сприятливу.

"Індекс настроїв малого бізнесу" проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2017 року у межах проєкту Unlimit Ukraine. Мета дослідження – моніторинг оцінок та настроїв малого бізнесу та аналіз точок зростання, які стимулюватимуть його розвиток. Партнери проєкту у 2024 році – OLX Україна та Райффайзен Банк. Дослідження проводилось з 1 до 31 грудня 2024 року, у ньому взяли участь 1716 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо:

77% компаній, що входять в Європейську бізнес асоціацію, працюватимуть в Україні, навіть якщо цьогоріч не закінчаться бойові дії.