Світла може не бути понад 12 годин: Укренерго оголосило відключення на вівторок

У вівторок, 10 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59.

У той самий час для всіх категорій споживачів застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 2 до 4 черг.

Причина обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

В Укренерго попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Довідка. Споживачів кожної області, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Кількість застосованих черг означає, скільки груп відключають одночасно. За застосування чотирьох черг тривалість відключень може перевищувати 12 годин на добу. Фактичний час без електрики залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом дня.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак на ранок 9 листопада знеструмлена частина споживачів у 12 областях України.