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Директор Nvidia визнав зраду з китайською шпигункою: акції йдуть вниз

Семен Рубан — 9 листопада, 14:35
Директор Nvidia визнав зраду з китайською шпигункою: акції йдуть вниз
Очільник Nvidia Дженесен Хуанг визнав роман з потенційною агенткою Китаю
Фото: NetThunder

Технологічна компанія Nvidia розпочала розслідування після оприлюднення інформації про те, що її CEO Дженсен Хуанг мав позашлюбний роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Про це пише BBC.

Хуанг у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.

Йдеться про його таємні стосунки з китайською бізнесвумен та своєю тезкою Еліс Хуанг, керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. Американська розвідка підозрює, що вона могла шпигувати на користь Китаю.

У компанії ж кажуть, що рада директорів не має підстав вважати, що корпоративні таємниці або національна безпека зазнали загрози, а Дженсен Хуанг має намір і надалі очолювати компанію.

Внутрішнє розслідування, яке тепер проводить Nvidia, має точно встановити, чи становили ці контакти загрозу національній безпеці США або призвели до витоку корпоративної інформації Nvidia.

За даними Bloomberg, після оприлюднення цієї інформації акції компанії впали приблизно на 6% на передринкових торгах. На тлі попереднього падіння акцій ШІ-компаній, Nvidia втратила 22% вартості акцій відносно жовтневого піка.

Зараз ціна акцій компанії перебуває на мінімумі з квітня 2026 року.

Нагадаємо:

На початку листопада Nvidia зобов'язала своїх партнерів, які займаються дата-центрами, скоротити обсяг послуг, що надаються китайським клієнтам.

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