У ДТЕК розповіли, що зі світлом після 128 атак за тиждень

На Київщині та Дніпропетровщині ситуація зі світлом залишається найскладнішою через пошкодження енергетичної інфраструктури, відновлення якої потребує часу та складних ремонтів.

Про це повідомили у ДТЕК.

За минулий тиждень Росія 128 разів атакувала енергетичні об'єкти України. Під ударами були електростанції, електромережі та нафтогазова інфраструктура.

У компанії пояснили, що через пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині швидко відновити електропостачання не вдається.

За даними ДТЕК, протягом минулого тижня її фахівці повернули електрику понад мільйону родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак на ранок 9 листопада знеструмлена частина споживачів у 12 областях України.