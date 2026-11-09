Нафта дешевшає після заяв Трампа щодо нових ударів по Ірану

Ціни на нафту 9 листопада знизилися після того як президент США Дональд Трамп применшив ймовірність нових ударів по Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 06:29 за Гринвічем вартість нафти марки Brent впала на 1,5% — до 96,91 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1% — до 89,85 долара за барель.

Минулого тижня нафта марки Brent подешевшала на 16% — це найрізкіше тижневе падіння з початку пандемії COVID.

"Схоже, що нафтовий ринок закладає в ціни відносно оптимістичний сценарій деескалації, хоча всеосяжної угоди між Вашингтоном і Тегераном поки що не досягнуто", — зазначила засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet Суганда Сачдева.

"Якщо не відбудеться значного дипломатичного прориву, що супроводжуватиметься стійкою нормалізацією судноплавства через Ормузьку протоку, ціни на сиру нафту, ймовірно, збережуть "премію за геополітичний ризик". При цьому найближчий рівень підтримки для нафти марки Brent очікується на позначці 93 долари за барель", — додала вона.

У неділю Трамп заявив, що навряд чи віддасть наказ про нові удари по Ірану, доки тривають переговори, спрямовані на припинення конфлікту. Заява пролунала на тлі повідомлень обох країн про напади на судна в Ормузькій протоці або поблизу неї.

Раніше Трамп натякав на можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, що відбулися минулого тижня, проте жодних ознак масштабної військової операції з боку США не спостерігається. Іран, зі свого боку, заявив, що відповість ударами по американських та ізраїльських об'єктах.

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