У деяких регіонах України почалися відключення світла

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла через мережеві обмеження внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях обленерго вимушено застосовують відключення, що зумовлені мережевими обмеженнями", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають ремонтні роботи і енергетики роблять докладають зусиль, що відновити електропостачання споживачам.

Водночас в енергокомпанії закликали усіх українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 19:00.

Нагадаємо:

Під час масованої атаки 26 лютого Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.