У деяких регіонах України почалися відключення світла
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На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла через мережеві обмеження внаслідок обстрілів РФ.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях обленерго вимушено застосовують відключення, що зумовлені мережевими обмеженнями", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають ремонтні роботи і енергетики роблять докладають зусиль, що відновити електропостачання споживачам.
Водночас в енергокомпанії закликали усіх українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 19:00.
Нагадаємо:
Під час масованої атаки 26 лютого Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.