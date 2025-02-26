РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області

Під час масованої атаки Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.

Водночас в енергокомпанії не називають, який саме об'єкт постраждав від обстрілу і не вказують ступінь руйнування.

У ДТЕК зазначили, що докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу енергооб'єкта.

Нагадаємо:

З вечора 25 лютого росіяни атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 110 дронів удалося знищити, ще 66 було локально втрачено.