Коломойський вчергове намагається оскаржити націоналізацію Приватбанку

Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційними певні норми ЗУ № 590-ІХ ("антиколомойський" закон), попередньо отримав відмову, але через неодностайність колегії суддів остаточне рішення про відкриття провадження ухвалить Другий сенат КС.

Про це повідомляє пресслужба банку.

В повідомленні йдеться, що Коломойський стверджує, що норми закону № 590-ІХ унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі. Він просить визнати їх неконституційними, оскільки вони, на його думку, нібито суперечать низці статей Конституції України.

Банк нагадав, що Коломойський оскаржив націоналізацію ПриватБанку як в адміністративних, так і в господарських судах. Розгляд господарської справи завершився ще 26 листопада 2024 року. Тоді Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Після такого вердикту ексвласник Приватбанку вирішив звернутися до Конституційного суду.

Щодо спору в адмінсудах, то у середу, 26 лютого, скаргу Коломойського у справі проти Кабміну, НБУ, Мінфіну, Фонду гарантування вкладів та Привату про оскарження націоналізації банку розглядає Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

"Ця справа є надзвичайно важливою, оскільки ексвласник банку досі намагається оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації Приватбанку", - прокоментував адвокат банку.

Нагадаємо:

Ця адміністративна справа розглядається судами з 2017 року. У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Коломойського та визнав націоналізацію незаконною.

Після тривалого апеляційного перегляду справи у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання Приватбанку, НБУ, Кабміну, ФГВФО і Мінфіну та закрив провадження у справі, скасувавши судове рішення про задоволення позову Коломойського.