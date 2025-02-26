Уряд ухвалив рішення про підписання угоди між Україною та США: ключові позиції

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови", – написав він.

За його словами, основні пункти угоди будуть наступними:

1. Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;

2. українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому;

3. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

4. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України;

5. зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України;

6. в угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу.

Тобто, як зазначив Шмигаль, жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Читайте також: Метали в обмін на безпеку. Які надра зацікавили Трампа і що може дати Україна?

Нагадаємо:

Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.