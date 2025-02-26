В Україні знизять ціни ще на 100 медпрепаратів: перелік МОЗ

Фармвиробники України надали МОЗ ще 100 пропозицій щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити у межах 10-46%.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед них, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

На які ліки знизять ціни та коли Фото: МОЗ

Зокрема, у переліку зазначені Ібупрофен, Анальгін, Цитрамон, Валідол та активоване вугілля.

На які ліки знизять ціни та коли Фото: МОЗ

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

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Нагадаємо:

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.

На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців.

Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

19 лютого стало відомо, що в Україні з 1 березня на 30% зменшаться ціни на 100 найбільш популярних ліків.