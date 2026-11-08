США планують обмежити іранську торгівлю суходолом розширивши блокаду

На тлі триваючої вже кілька місяців морської блокади Ірану американські збройні сили заявили в суботу, що створюють оперативну групу для боротьби з переміщенням Тегераном сучасних озброєнь та інших матеріалів, що підпадають під санкції, через сухопутні кордони та Каспійське море.

Про це повідомляє Reuters.

Оперативна група "Залізні ворота" (Iron Gate), про створення якої вперше повідомило агентство Reuters, базуватиметься в Тампі, штат Флорида, і координуватиме свої дії з іншими урядовими відомствами США.

Окрім перевезення зброї, група також зосередиться на припиненні потоку технологій подвійного призначення, що використовуються Іраном, та на перекритті того, що Вашингтон називає незаконними джерелами доходів.

Створення оперативної групи є черговим прикладом того, як США й досі шукають способи посилити тиск на Тегеран, більше ніж через вісім місяців після початку війни проти Ісламської Республіки разом з Ізраїлем.

Хоча удари США завдали нищівних ударів по звичайним збройним силам Ірану, а морська блокада США суттєво обмежила експорт нафти через Ормузьку протоку та Аравійське море, Іран все ще становить серйозну загрозу для регіону, а його керівництво ще більше зміцнило свою владу над країною.

Розслідування агентства Reuters виявило, що Іран створив таємну мережу військових відомств для імпорту обладнання, вибухівки та важких вантажівок на суму щонайменше 2 млрд доларів з січня 2025 року, обходячи як морську блокаду США, так і західні санкції.

Як показало розслідування Reuters, матеріали надходили до Ірану вантажними суднами через Каспійське море з Росії, вантажівками з Центральної Азії та вантажними літаками з Китаю.

Центральне командування США заявило, що оперативна група координуватиме свої дії з іншими урядовими відомствами. Американський військовий чиновник, який висловився на умовах анонімності, зазначив, що, як очікується, до цього кола увійдуть Міністерство фінансів, Державний департамент та Міністерство юстиції, а також розвідувальне співтовариство.

За оцінками Центрального командування, завдяки морській блокаді Ірану вдалося запобігти експорту нафти на суму понад 25 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Світові ціни на нафту можуть завершити тиждень падінням приблизно на 12% через очікування послаблення війни з Іраном після перемоги демократів на виборах до Конгресу США.