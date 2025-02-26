Новости 26 февраля: подешевеют еще 100 лекарств, принятие решений о подписании соглашения о недрах

О чем говорили сегодня?

Об энерготерроре: Во время массированной атаки Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области.

О лекарствах: Фармпроизводители Украины предоставили Минздраву еще 100 предложений по лекарственным средствам, цены на которые они готовы снизить в пределах 10-46%.

Об отключении света: В Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применили отключение света из-за сетевых ограничений в результате обстрелов РФ.

О ФЛП: В Украине 21% предпринимателей считают, что дела у их бизнеса идут хорошо (против 19% в 2023 году), 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную, одновременно увеличилась доля респондентов, которые оценивают положение дел плохо (с прошлогодних 39% до 51,5%).

О Коломойском: Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционными определенные нормы ЗУ № 590-ІХ ("антиколомойский" закон), предварительно получил отказ, но из-за разногласий коллегии судей окончательное решение об открытии производства примет Второй сенат КС.

О госдолге: Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2025 года увеличился на 87,03 млрд грн до 7,07 трлн грн.

О соглашении с США: Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.

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